A Polícia Militar apreendeu, na tarde de terça-feira (25). Um adolescente de 16 anos suspeito de tráfico de drogas no bairro Caiçaras, em Barbacena. Durante patrulhamento, os militares abordaram o jovem, já conhecido no meio policial, e encontraram R$ 19 e um tablete de maconha.



O suspeito confessou vender entorpecentes e indicou que guardava mais material em sua residência. No local, foram apreendidas outras três porções grandes de maconha, um celular e R$ 179. O menor foi detido em flagrante e encaminhado para a Delegacia de Polícia.

