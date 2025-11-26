O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e a Polícia Militar deflagraram nessa terça-feira (25) a segunda etapa da Operação “Guardião 10 Anos”. A ação integrada tem como foco a repressão a crimes graves como tráfico de drogas, associação para o tráfico e delitos correlatos em Caratinga e municípios próximos, no Vale do Rio Doce.

A Justiça expediu, a pedido do Ministério Público, 52 mandados de prisão, além do sequestro judicial de 22 veículos e um imóvel ligados a integrantes do grupo criminoso. Durante a operação, foram cumpridos 41 mandados de busca e apreensão, resultando em 46 prisões, além da apreensão de R$52.672 em espécie.

As equipes recolheram ainda sete armas de fogo de diversos calibres, 31 munições, 525 pinos de cocaína, uma barra, um tablete e 53 buchas de maconha. Conforme o MPMG, as diligências seguem em andamento para localizar os seis alvos restantes, que são considerados foragidos.

No cumprimento dos mandados, 15 veículos foram apreendidos, além de rádios comunicadores, balanças de precisão, colete balístico e cadernos com anotações relacionadas à atividade criminosa.

Segundo o Ministério Público, a operação é resultado de um trabalho de inteligência iniciado em 14 de março de 2025, que contou com autorização judicial para ação controlada.

A deflagração da “Guardião 10 Anos” mobilizou mais de 200 policiais militares, com apoio do Batalhão de Rondas Táticas Metropolitanas (Rotam), Rondas Ostensivas com Cães (Rocca) do 11º BPM e 14º BPM, Comando de Aviação do Estado (Comave), Polícia Militar de Meio Ambiente e Polícia Militar Rodoviária.

O MPMG destacou que os resultados dessa terça-feira reforçam a efetividade da integração entre as instituições e o compromisso de combater o crime organizado no município, desarticulando estruturas criminosas e fortalecendo a segurança pública na região.

Tags:

Crime | operação | Organiza | Organizado