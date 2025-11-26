O Corpo de Bombeiros Militar resgatou, no início da noite dessa terça-feira (25), um cachorro que ficou preso entre dois muros em Alfredo Vasconcelos. Moradores perceberam que o animal não conseguia se mover nem sair do local e acionaram a equipe de socorro.

Segundo os bombeiros, o resgate exigiu técnicas de captura e contenção animal em um espaço bastante estreito. A equipe conseguiu acessar o local sem causar danos estruturais e retirar o cachorro com segurança.

O animal não apresentava ferimentos graves e recebeu os cuidados necessários após o atendimento.

Tags:
Bombeiro | bombeiros | Cachorro

CBMMG - Animal foi retirado sem ferimentos após operação em espaço estreito

Receba as principais notícias de Juiz de Fora e região em primeira mão! Participe da nossa Comunidade no WhatsApp. Clique no link e inscreva-se

COMENTÁRIOS: