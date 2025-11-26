O Tribunal do Júri de Conselheiro Pena condenou um homem a 32 anos de prisão em regime fechado pelo assassinato da ex-companheira, crime ocorrido em dezembro de 2023 no bairro São Vicente. Segundo o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), o réu matou a vítima com 18 facadas e golpes de martelo, na frente do filho dela, então com três anos de idade. O julgamento foi realizado no último dia 18.

De acordo com a denúncia apresentada pela 1ª Promotoria de Justiça de Conselheiro Pena, o acusado não aceitava o fim do relacionamento e surpreendeu a mulher enquanto ela estava na cozinha de casa. O crime foi caracterizado como feminicídio praticado por motivo torpe, com emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, em contexto de violência doméstica e familiar. Todas as qualificadoras foram reconhecidas pelo conselho de sentença.

Além do homicídio, o réu também foi condenado por desobedecer ordem legal de policiais militares durante tentativa de fuga. Após o crime, ele teria deixado o enteado na casa do padrasto da vítima e fugido pela zona rural do município, ignorando a determinação dos agentes para que parasse.

A acusação no julgamento foi conduzida pelo promotor de Justiça Rodrigo Moura Nunes, responsável pela denúncia. O condenado permanece preso e não terá direito de recorrer em liberdade.

