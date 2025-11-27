A Justiça condenou uma ex-vereadora de Paracatu por improbidade administrativa após a comprovação de fraude na prestação de contas da verba indenizatória de gabinete. Segundo o Ministério Público de Minas Gerais, ela apresentou notas fiscais falsas para justificar despesas que nunca ocorreram.

A ação é resultado da operação Templo de Ceres, que investigou irregularidades cometidas por vereadores entre 2013 e 2016. De acordo com o MPMG, a ex-parlamentar usou mais de 40 notas referentes à suposta locação de veículos que não foram prestados. Também foi identificado um contrato simulado de aluguel de um carro particular utilizado por uma assessora, sem qualquer vínculo com atividades do mandato.

A Justiça determinou o ressarcimento integral do dano, no valor de R$ 92.820,00, além do pagamento de multa civil no mesmo montante. A ex-vereadora também perderá os bens acrescidos ilicitamente, terá os direitos políticos suspensos e ficará proibida de contratar com o poder público ou receber benefícios fiscais por 12 anos.