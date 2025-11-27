Um homem, de 29 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) nessa quarta-feira (26) suspeito de agredir violentamente sua ex-companheira, de 24 anos, em Andrelândia.

Segundo a investigação, mesmo após o término do relacionamento, o suspeito retornava à residência da vítima sem autorização. Durante a madrugada, ele teria chegado sob efeito de álcool e drogas, arrombado uma janela e iniciado uma sequência de agressões, com socos, chutes, puxões de cabelo, mordidas e golpes com objetos. O homem também teria ameaçado matar a jovem repetidas vezes.

Gravemente ferida, a vítima conseguiu fugir e procurou atendimento no Hospital Municipal. Devido à gravidade dos ferimentos, cortes profundos, hematomas e lesões na cabeça, ela foi transferida para uma unidade hospitalar em Juiz de Fora.

Acionados pelo hospital, os policiais foram até a casa da vítima e encontraram o suspeito ainda no local. Ele admitiu parte das agressões e foi preso em flagrante. No imóvel, a PCMG também localizou pés de maconha atribuídos ao investigado, que possui histórico de envolvimento com tráfico de drogas.

Tags:

Flagrante | Homem | Preso