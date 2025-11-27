A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) cumpriu mandados de busca e apreensão em Miraí, na Zona da Mata, nessa quarta (26) e quinta-feira (27), durante a Operação Aposentadoria Segura, que apura fraudes contra beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Três mulheres, de 18, 46 e 47 anos, são suspeitas de praticar transações bancárias irregulares que causaram prejuízo estimado de R$50 mil a pelo menos cinco vítimas identificadas.

As investigações conduzidas pela Delegacia de Miraí apontam que o grupo realizava movimentações financeiras não autorizadas via internet banking, além de abrir contas digitais com dados obtidos de forma fraudulenta. As suspeitas também solicitavam portabilidade de benefícios previdenciários, contratavam empréstimos, refinanciamentos e antecipações de 13º salário, com posterior transferência via Pix para diversas contas sem conhecimento das vítimas.

A PCMG representou pelo afastamento do sigilo bancário das contas ligadas às investigadas e pela quebra do sigilo telemático das transações. Também foram determinados judicialmente sequestro de ativos financeiros e outras medidas cautelares.

Na primeira fase da operação, foram apreendidos computadores, celulares, cartões bancários, contratos de empréstimos, procurações, documentos das vítimas e outros materiais que podem comprovar o esquema.

Responsável pelo caso, o delegado Vitor Machado afirmou que “o material arrecadado permitirá aprofundar a análise financeira e digital das transações, contribuindo para a completa elucidação da atuação criminosa e para a responsabilização das investigadas”.

As investigações prosseguem com a análise do conteúdo apreendido e de extratos bancários autorizados judicialmente. As suspeitas podem responder por estelionato qualificado, furto mediante uso de dispositivo eletrônico, associação criminosa majorada e corrupção de menores.

Aposentado | aposentados | INSS