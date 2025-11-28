O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), por meio do Grupo de Atuação Especial aos Crimes Cibernéticos (Gaeciber), prendeu na manhã desta quinta-feira (27) um homem investigado por crimes sexuais contra vítimas vulneráveis. Ele foi localizado na zona rural de Barra do Piraí, no Rio de Janeiro, com apoio do 10º Batalhão da Polícia Militar do estado.

O mandado de prisão preventiva havia sido decretado em novembro de 2022 pelo Juízo da Comarca de Rio Preto. Desde então, o investigado estava foragido e chegou a pedir a revogação da prisão, sem sucesso.

A Promotoria de Justiça de Rio Preto acionou o Gaeciber, que utilizou técnicas de investigação cibernética para identificar o paradeiro do homem. A Justiça determinou a prisão preventiva para garantir a ordem pública, assegurar a instrução criminal e evitar a fuga do investigado, considerando a gravidade dos fatos apurados.

O preso será encaminhado para a 94ª Delegacia de Polícia Civil do Rio de Janeiro para os procedimentos legais. O processo corre em sigilo.

