A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) apreendeu uma grande quantidade de drogas em uma residência usada para preparo e armazenamento de entorpecentes, em Miradouro, na Zona da Mata. A ação ocorreu na quinta-feira (27), durante a continuidade das investigações da Operação Impacto.

De acordo com a PCMG, o imóvel funcionava como ponto estratégico do grupo criminoso. No local, foram encontrados 567 pinos de cocaína, 14 pinos grandes de cocaína, 125 buchas de maconha, 83 tabletes de maconha, duas pedras grandes de crack, 20 pedras base de cocaína, 44 pedras pequenas de crack, além de um pote e um prato com substâncias análogas à cocaína. A polícia também apreendeu duas balanças, um celular e grande quantidade de pinos e sacolés vazios usados na dolagem.

Segundo o delegado Glaydson Ferreira, a Operação Impacto começou com o cumprimento de 11 ordens judiciais e, durante os levantamentos, os investigadores localizaram o imóvel utilizado pelo grupo. As investigações seguem para identificar outros envolvidos.

