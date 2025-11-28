A Polícia Militar apreendeu três armas de fogo irregulares na tarde de quarta-feira (26), após abordar indivíduos em atitude suspeita na Praça São Sebastião, em Conselheiro Lafaiete.

Durante a ação, os militares identificaram que um dos abordados poderia manter armamentos em sua residência. No local, o pai do jovem, de 65 anos, admitiu a posse das armas e autorizou a entrada da equipe. Foram encontradas uma garrucha calibre .32, sem numeração, e dois garruchões de madeira, também sem identificação.

Diante da situação, pai e filho de 65 e 21 anos foram presos pelo crime de posse ilegal de arma de fogo e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para as demais providências.

