A 2ª Companhia de Bombeiros Militar combateu um incêndio em um barracão na Rua Maria Augusta, no bairro Santa Matilde, em Conselheiro Lafaiete, na manhã desta sexta-feira (28). O acionamento ocorreu por volta das 11h.

Ao chegarem ao local, os militares encontraram o imóvel completamente tomado pelas chamas. As equipes iniciaram imediatamente o combate ao fogo, utilizando técnicas de extinção e isolando a área para evitar que as chamas atingissem construções vizinhas. A rápida atuação dos bombeiros conseguiu conter o avanço do incêndio e reduzir os danos materiais.

Após a eliminação dos focos remanescentes, foi realizado o rescaldo para garantir a segurança do ambiente. Não houve registro de vítimas.

As causas do incêndio ainda serão investigadas.

