Um incêndio registrado na manhã desse domingo (30) atingiu uma residência em Conselheiro Lafaiete. O fogo começou por volta das 8h e se espalhou rapidamente pela cozinha e por um quarto. O cômodo utilizado como depósito de objetos pessoais foi o mais afetado.

Equipes do Corpo de Bombeiros chegaram ao local já com intensa fumaça saindo da casa. A área foi isolada e o combate às chamas iniciado imediatamente. A atuação rápida impediu que o incêndio se alastrasse para outros ambientes da residência. Não houve feridos, e os danos foram restritos aos cômodos atingidos.

As causas do incêndio ainda serão apuradas pela perícia.

No fim da tarde, um gesto simbólico marcou o encerramento da ocorrência. O neto da proprietária encontrou uma bandeira do Brasil intacta entre os objetos queimados e a levou ao quartel como agradecimento aos bombeiros.

Tags:

bombeiros | Conselheiro Lafaiete | incêndio