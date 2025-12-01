Um homem de 35 anos desapareceu na tarde desse domingo (30) na represa de Marrequinhos, em Ewbank da Câmara. De acordo com o Coporto de Bombeiros, ele pilotava uma moto aquática com o filho de 11 anos quando pulou na água ao acreditar que o veículo iria virar durante uma manobra.
O homem não sabia nadar e não utilizava colete salva-vidas. Após entrar na água, submergiu e não retornou à superfície. O garoto não caiu e foi retirado da moto aquática por pessoas que estavam no local, sem ferimentos.
Militares do Corpo de Bombeiros iniciaram as buscas ainda no domingo e retomaram os trabalhos na manhã desta segunda-feira (1º). Até o momento, a vítima não foi localizada. As apurações sobre as circunstâncias do acidente seguem em andamento.
