O Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos de Minas Gerais (CIRA-MG) deflagrou, na manhã desta terça-feira (2), a Operação Ambiente 186 para desarticular um esquema de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro envolvendo atacadistas, redes de supermercados e empresas do setor varejista no estado. As investigações apontam prejuízo superior a R$ 215 milhões em ICMS.

Mandados de busca e apreensão foram cumpridos na Região Metropolitana de Belo Horizonte e no Centro-Oeste mineiro, em sedes de empresas e residências de empresários e funcionários investigados. Celulares, documentos, eletrônicos e veículos de luxo usados na lavagem de dinheiro foram apreendidos. O CIRA também conseguiu a indisponibilidade de R$ 476 mil em bens dos envolvidos.

Segundo o Ministério Público, o grupo criou empresas de fachada para simular operações interestaduais e evitar o pagamento de ICMS próprio e por substituição tributária. A fraude reduzia artificialmente o custo das mercadorias e favorecia a concorrência desleal, convertendo valores de impostos não recolhidos em patrimônio da organização criminosa.

A operação mobilizou seis promotores de Justiça, três delegados da Polícia Civil, 58 auditores da Receita Estadual, dois auditores da Receita Federal, além de 65 policiais militares, 54 policiais civis, nove bombeiros militares e 15 servidores do Ministério Público.

O CIRA-MG, que completa 18 anos em 2025, já recuperou mais de R$ 16 bilhões em ativos ilícitos para os cofres públicos desde sua criação.

Gerais | Minas | Sonegação