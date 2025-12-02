Um homem de 23 anos foi preso na noite de segunda-feira (1º) por tráfico de drogas no bairro Grogotó, em Barbacena. Militares foram ao condomínio após denúncia e encontraram com ele R$ 5 e um invólucro contendo 14 pedras de crack, já embaladas para venda.

O suspeito tentou se identificar com nome falso e afirmou inicialmente que a droga era para consumo próprio. Após ser identificado, confessou ter cometido, no dia 29 de novembro, o furto de uma arma de fogo, munições, dois celulares e dinheiro.

Ele foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia.

