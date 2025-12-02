O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) deflagrou, na manhã desta terça-feira (2), a segunda fase da Operação Olho de Aço, em Uberaba, no Triângulo Mineiro. A ação tem como objetivo desarticular uma associação criminosa envolvida em crimes patrimoniais, como furtos, roubos e receptação de veículos e cargas.

Nesta etapa, estão sendo cumpridos 11 mandados de prisão, dois deles contra detentos já custodiados na Penitenciária de Uberaba. Também são executados 19 mandados de busca e apreensão: 17 em Uberaba, um em Franca e um em Rifaina, ambas cidades do interior de São Paulo.

A operação inclui ainda o bloqueio de R$ 2 milhões referentes a alvos investigados. Desde a primeira fase, deflagrada em agosto, as forças de segurança mantêm atuação integrada para combater grupos criminosos especializados em delitos contra o patrimônio na região.

A ação é coordenada pelo Gaeco Regional de Uberaba, em conjunto com a 5ª Região da Polícia Militar, a 1ª Delegacia Regional da Polícia Civil de Uberaba e a 5ª Diretoria Regional de Polícia Penal. A deflagração contou com apoio do Batalhão Aéreo da PM, do Gaeco de Franca (SP) e de auditores da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais.

Segundo os órgãos de segurança, a integração entre as instituições é estratégica para ampliar operações repressivas e garantir a ordem pública em Uberaba e cidades vizinhas.

