A Polícia Militar prendeu, na sexta-feira (28), dois homens envolvidos em roubos registrados nas proximidades do Bairro Siderúrgico e no Bairro São Sebastião, em Conselheiro Lafaiete.

Pela manhã, uma equipe foi acionada na BR-040, próximo ao Bairro Siderúrgico, onde um homem de 62 anos relatou ter sido abordado enquanto caminhava por um acesso entre a rodovia e a Rua Barreto. O suspeito tentou roubar sua carteira e, sem êxito, fugiu levando o telefone celular da vítima. Com base nas características informadas, os militares localizaram um homem de 34 anos no próprio bairro. Durante a abordagem, ele confessou o crime e foi preso em flagrante, sendo encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.

À noite, a PM atendeu um segundo chamado, desta vez referente a um roubo à mão armada em um estabelecimento comercial no Bairro São Sebastião. Segundo apurado, o autor — usando roupas escuras, capacete e touca ninja entrou no local simulando portar uma arma de fogo, rendeu duas funcionárias e levou R$ 692,00 antes de fugir a pé e embarcar em uma VW Saveiro branca.

Durante o rastreamento, os militares encontraram o veículo suspeito. O condutor desobedeceu às ordens de parada e tentou fugir em alta velocidade, colidindo com outro automóvel. Ele abandonou o carro e continuou a fuga a pé, sendo alcançado e preso. Com o suspeito, de 62 anos, que possui antecedente por tráfico de drogas, a PM encontrou um simulacro de arma de fogo e o capacete usados no crime. Dentro da Saveiro foram apreendidos o dinheiro roubado, um celular e uma faca.

A caminhonete também foi apreendida, e posteriormente constatou-se que se tratava de veículo furtado em Congonhas. O autor confessou o roubo e foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, onde foram tomadas as demais providências.

