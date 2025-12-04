Dois homens foram condenados a 31 anos de prisão, em regime fechado, pelo Tribunal do Júri de Três Corações, nesta terça-feira (2). Eles foram considerados culpados por homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio e corrupção de menores.



O crime ocorreu em dezembro de 2020, no bairro Nossa Senhora de Fátima, quando os réus, acompanhados de um adolescente, desceram de um veículo e efetuaram vários disparos em via pública. Um jovem foi morto com tiros pelas costas e outras duas pessoas ficaram feridas.



Segundo o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), os disparos colocaram moradores da região em risco e estavam ligados a conflitos entre grupos envolvidos com o tráfico de drogas. A Justiça determinou a execução imediata da pena, sem direito de recorrer em liberdade.