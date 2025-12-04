A Polícia Civil de Minas Gerais prendeu, nesta quinta-feira (4), dois homens de 30 e 45 anos suspeitos de participar do roubo a um pesque-pague em São Francisco do Glória, ocorrido em 7 de novembro. As prisões aconteceram em Divino e Fervedouro durante a operação “V de Vingança”.

De acordo com as investigações da Delegacia de Carangola, os suspeitos renderam as vítimas com o uso de uma pistola, mantiveram-nas amarradas e realizaram transações bancárias que somaram aproximadamente R$14 mil. Também foram levados um veículo, terminais telefônicos, aparelhos eletrônicos e produtos alimentícios. O carro foi abandonado durante a fuga.

Apreensões

Durante o cumprimento dos mandados de busca, os policiais civis apreenderam a arma utilizada no crime e a máscara usada por um dos envolvidos, peça semelhante à do personagem do filme que inspirou o nome da operação.

Desdobramentos

Segundo o delegado Glaydson Ferreira, o trabalho investigativo prossegue para apurar a participação de possíveis outros envolvidos. A ação teve apoio das Delegacias de Divino e Fervedouro.



Os suspeitos foram encaminhados ao sistema prisional e permanecem à disposição da Justiça.

