Um homem, de 27 anos, foi preso em flagrante na noite dessa quarta-feira (3) no loteamento Padre Victor, em Entre Rios de Minas, após ser abordado pela Polícia Militar durante apuração de uma denúncia anônima sobre tráfico de drogas.

Segundo a corporação, com o suspeito foram encontrados 36 pinos de cocaína, R$ 2,50 em dinheiro e um telefone celular. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com o material apreendido.

