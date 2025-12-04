A Polícia Civil cumpriu, nesta quinta-feira (4), um mandado de prisão e cinco de busca e apreensão durante a investigação do roubo a uma casa lotérica ocorrido em novembro, em Leopoldina. Um homem de 25 anos foi detido por mandado de prisão temporária.

Em outro endereço vistoriado, os policiais prenderam em flagrante um homem de 45 anos por porte ilegal de arma de fogo de calibre restrito. No local, foram apreendidos um revólver calibre .357 e munições.

A operação, conduzida pela equipe da 3ª Delegacia Regional de Leopoldina, também resultou na apreensão de celulares, balança de precisão, uma motocicleta e outros materiais relacionados ao caso.

Segundo a delegada Gisella Mattos, que coordenou a ação, as prisões representam um avanço importante na elucidação do crime. Os suspeitos foram encaminhados ao sistema prisional, e as investigações seguem em andamento.

