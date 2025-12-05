O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) denunciou dois homens por feminicídio qualificado pela morte de uma mulher transexual agredida no dia 23 de outubro, na Savassi, em Belo Horizonte. A vítima morreu em 9 de novembro, em um hospital da capital, em decorrência dos ferimentos.

Segundo a denúncia, os agressores, funcionários de uma pastelaria, perseguiram e espancaram a mulher após ela deixar o estabelecimento sem pagar uma conta de R$ 22, o que geraria prejuízo de cerca de R$ 2,20 na gorjeta. Ela sofreu politraumatismo e perfuração intestinal.

O MPMG afirma que o crime foi motivado por menosprezo à condição de mulher trans, configurando feminicídio. A denúncia também aponta motivo fútil, meio cruel e uso de recurso que dificultou a defesa, já que a vítima estava embriagada e foi agredida simultaneamente pelos dois homens.

feminicídio | mulher | Transexual