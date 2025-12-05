Bombeiros controlaram, na noite desta quinta-feira (4), um incêndio em uma motocicleta na Avenida Presidente Costa e Silva, no bairro Santana, em Juiz de Fora. A ocorrência foi registrada por volta das 22h.

Segundo o proprietário, o fogo começou no painel, na parte elétrica, enquanto ele aguardava no semáforo. Ele ainda conseguiu deslocar o veículo por alguns metros, mas as chamas se espalharam rapidamente pelo restante da moto.

A equipe do Corpo de Bombeiros extinguiu o fogo que ainda persistia, realizou o rescaldo da área e orientou o dono do veículo sobre as providências a serem tomadas. Não houve feridos.

