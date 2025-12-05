Na noite dessa quinta-feira (4), equipes do Tático Móvel realizavam operação na Rua G, Bairro União, em Viçosa, quando avistaram um indivíduo segurando uma bolsa preta. Ao notar a presença policial, o suspeito arremessou a bolsa em um terreno ao lado e fugiu, não sendo localizado.

Dentro da bolsa, os militares encontraram 36 buchas de maconha, 4 pinos de cocaína, R$100,00 em dinheiro e uma bolsa preta, que foram apreendidos e encaminhados para a delegacia. A Polícia Militar continua as diligências para identificar o autor.

Tags:

Drogas | Polícia | Polícia Militar | Tráfico