Nesse sábado (6), um grave acidente na BR-267, em Bom Jardim de Minas, deixou duas pessoas mortas. O Corpo de Bombeiros foi acionado após a colisão entre um caminhão e um veículo de passeio.

De acordo com a corporação, o motorista do caminhão estava consciente e orientado e recusou atendimento médico, com a recusa registrada pela equipe. No carro, os dois ocupantes, ambos homens, morreram ainda no local. Eles apresentavam múltiplas fraturas, compatíveis com a força do impacto. As vítimas foram identificadas como um homem de 63 anos, que conduzia o veículo, e um passageiro de 27 anos.

Equipes da Polícia Civil e da Polícia Rodoviária Federal estiveram no local e assumiram as providências legais. Após a liberação da cena, os bombeiros retiraram as vítimas das ferragens e as encaminharam à funerária da cidade.