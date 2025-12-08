Dois homens morreram em um acidente entre um carro de passeio e um caminhão na BR-267 no sábado (06), em Bom Jardim de Minas.



Quando a guarnição do Corpo de Bombeiros chegou ao local, constatou que o caminhão havia colidido com o carro. O motorista do caminhão estava consciente, orientado e recusou atendimento médico, assinando termo de recusa.



No veículo de passeio, os dois ocupantes — homens de 63 e 27 anos — já estavam sem vida. Eles apresentavam múltiplas fraturas compatíveis com o forte impacto da batida.



Equipes da Polícia Civil e da Polícia Rodoviária Federal compareceram ao local e assumiram as demais providências. Após a liberação da cena, os bombeiros retiraram as vítimas das ferragens e as entregaram à funerária da cidade para os procedimentos cabíveis.

