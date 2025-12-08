O centro de Barbacena recebe, nesta segunda-feira (8), a inauguração da Casa do Noel Matelassê, uma das principais atrações do “Sonho de Natal” 2025. A abertura oficial está marcada para as 16h, na Praça Conde de Prados (Jardim do Globo), nº 133.

O espaço foi montado para receber moradores e turistas em um ambiente totalmente decorado, com iluminação especial e cenários temáticos voltados às famílias. A proposta é reforçar o clima natalino no centro da cidade e criar um ponto fixo para visitação durante todo o período de festas.

A iniciativa integra a programação organizada pela Prefeitura de Barbacena, em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) e o Conselho Municipal de Turismo (Comtur). O projeto busca estimular o turismo local, movimentar o comércio e ampliar as opções culturais e de lazer no município.

A fachada do casarão histórico onde a atração foi instalada também recebeu iluminação especial e promete ser um dos cenários mais procurados para fotos e registros de visitantes.

Horários de funcionamento

8/12 – abertura às 16h.

9/12 a 23/12 – de 14h às 20h.

24/12 – de 10h às 16h.

