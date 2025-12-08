A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) esclareceu, nesta segunda-feira (8), um caso que inicialmente havia sido registrado como overdose em Lima Duarte, na Zona da Mata. Após meses de investigação, a corporação concluiu que a morte, ocorrida em 22 de agosto de 2025, foi um homicídio articulado por integrantes de uma organização criminosa. No total, quatro adultos, todos já presos por outros delitos, e uma adolescente participaram da ação.

Segundo a Delegacia de Polícia Civil em Lima Duarte, a ordem para o crime partiu de um detento ligado a uma facção. A motivação seria o fato de a vítima não ter entregue uma substância entorpecente. Para simular uma overdose e ocultar o homicídio, os envolvidos teriam forçado a vítima a ingerir uma mistura de bebida alcoólica e cocaína.

Execução do crime

As investigações apontam que quatro indivíduos executaram o homicídio, entre eles a companheira do mandante. Uma adolescente, enteada da vítima, também participou da ação. Todos os adultos envolvidos já estavam presos por crimes como tráfico de drogas e participação em organização criminosa. O trabalho investigativo contou com o apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco/MG) e da Polícia Militar.

O delegado responsável pelo caso, José Márcio Lopes, destacou a importância da atuação conjunta das forças de segurança. “A identificação da verdadeira causa da morte desmonta uma tentativa de mascarar um homicídio e demonstra o comprometimento das forças de segurança no enfrentamento às organizações criminosas, que atuam dentro e fora das unidades prisionais”, afirmou.

Com a conclusão do inquérito, o caso segue para o Ministério Público, que deverá analisar as responsabilidades individuais e adotar as medidas cabíveis.