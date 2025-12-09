Conselheiro Lafaiete, 09 de dezembro de 2025 – Nas primeiras horas desta terça-feira, 09 de dezembro, por volta das 04h30, o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender uma ocorrência de incêndio em um veículo no bairro São Sebastião em Lafaiete.

Ao chegar ao local, os militares encontraram uma camionete em chamas. Imediatamente, as equipes utilizaram técnicas específicas de combate a incêndio veicular para debelar as chamas de forma rápida e segura, evitando danos maiores e garantindo a segurança do perímetro.

Não houve vítimas. O motorista e eventuais passageiros não se encontravam no veículo no momento do princípio de incêndio.

Após o controle do fogo, uma equipe de perícia foi deslocada ao local para iniciar os trabalhos de investigação. Até o momento, as causas do incêndio ainda não foram concluídas. A perícia irá analisar os vestígios para determinar a origem do fogo.

Tags:

bombeiros | Conselheiro Lafaiete | Fogo | incêndio