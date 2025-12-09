Um homem de 39 anos foi preso na noite de sexta-feira (5) após ameaçar familiares com uma espada do tipo katana no bairro Águas Férreas, em São João del-Rei. A Polícia Militar foi acionada por volta das 21h45 e, ao chegar ao local, encontrou o suspeito intimidando a irmã, de 41 anos, e a sobrinha, de 22.



As vítimas foram retiradas para um ponto seguro enquanto os militares iniciaram negociação com o homem, que se recusava a se render e também ameaçava os policiais. Depois de cerca de duas horas sem sucesso, a PM utilizou spray de pimenta, spray lacrimogêneo e, em seguida, uma pistola de impulsos elétricos. O segundo disparo foi efetivo, permitindo a entrada da equipe na casa e a prisão do autor.



O homem ainda resistiu à algemação e apresentava um corte no antebraço esquerdo, causado ao golpear o vidro da porta. Segundo a PM, o conflito teve início após desavenças familiares.



Ele recebeu atendimento médico e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil. A espada foi apreendida.

