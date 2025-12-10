A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou, na noite de terça-feira (9), um carro elétrico com registro de roubo durante fiscalização no km 116 da BR-116, em Leopoldina-MG. O veículo, um I/Byd Dholphin, havia sido roubado no Rio de Janeiro em 6 de setembro de 2025.

Os agentes identificaram indícios de adulteração nas placas e, após análise dos elementos identificadores, confirmaram a verdadeira procedência do automóvel. O condutor disse ter alugado o carro por meio de um grupo de vendas em uma rede social para trabalhar em um aplicativo de mobilidade urbana. Ele afirmou que o veículo veio de Juiz de Fora para Leopoldina e apresentou comprovantes de pagamento feitos via PIX.

O homem foi preso e encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil de Leopoldina. O veículo foi apreendido para restituição ao proprietário.

Tags:

BR | Carro | leopoldina | PRF | rio