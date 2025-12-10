Uma motocicleta furtada foi recuperada pela Polícia Militar na tarde de terça-feira (9), por volta das 12h10, em Barroso. O veículo, de placa HCK-2J83, foi encontrado escondido em meio à vegetação na região central da cidade, durante patrulhamento direcionado após o registro do furto.



Com apoio do proprietário, um homem de 42 anos, os policiais localizaram a moto, que apresentava danos como pedal de marcha amassado e ausência dos retrovisores. A perícia foi acionada e informou que os procedimentos técnicos serão realizados posteriormente.



A motocicleta foi removida para o pátio credenciado, e o proprietário recebeu orientações sobre os próximos passos do processo.

Tags:

Ação | moto | Motocicleta