Um homem foi preso por suspeita de tráfico de drogas durante uma operação da Polícia Militar realizada nesta quarta-feira (10), na Rua Euricon Marangon, no Bairro União, em Viçosa.

De acordo com a PM, o suspeito tentou fugir ao perceber a aproximação da equipe e chegou a dispensar uma pochete, mas foi alcançado e detido. Após buscas, os militares apreenderam 20 buchas de substância semelhante à maconha, 12 porções de material análogo ao crack e R$82.

O homem foi preso em flagrante e encaminhado, juntamente com o material apreendido, para a autoridade policial.

Tags:

Crack | De | Droga | Drogas | Homem | Maconha | Polícia