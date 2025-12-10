Uma ação conjunta do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), Polícia Militar e Polícia Civil cumpriu, na manhã desta quarta-feira (10), 30 mandados judiciais em Uberlândia durante a 2ª fase da Operação Rota Universitária. A ofensiva tem como alvo uma organização criminosa ligada ao tráfico de drogas, tráfico de armas e lavagem de dinheiro na região do Triângulo Mineiro.

Foram cumpridos 23 mandados de prisão preventiva e sete de busca e apreensão. Além disso, duas pessoas foram presas em flagrante com armas de fogo, munições, drogas e uma balança de precisão.

Segundo o MPMG, a investigação identificou uma estrutura logística complexa para a distribuição de entorpecentes, com pontos estratégicos de venda nas proximidades da Universidade Federal de Uberlândia (UFU). Os criminosos teriam estabelecido uma “rota do tráfico” no bairro Santa Mônica, aproveitando áreas consideradas privilegiadas no entorno universitário.

A operação é uma continuidade das três fases anteriores da Operação Escobar e da 1ª fase da própria Rota Universitária, que também miraram atividades do grupo criminoso.

As forças de segurança destacam que a ação reforça o trabalho de combate ao tráfico e à criminalidade organizada em Uberlândia, especialmente em áreas próximas a instituições de ensino superior.

