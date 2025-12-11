Na manhã desta quarta-feira (10), a equipe do Corpo de Bombeiros Militar de Juiz de Fora deslocou-se até o distrito de Souza Aguiar, zona rural do município de Simão Pereira, para atender a uma ocorrência de afogamento.

Segundo relatos de testemunhas, a vítima, um homem de 40 anos, havia tentado atravessar o rio a nado na terça-feira (09), quando submergiu e não voltou mais à superfície.

Diante das informações, a guarnição iniciou imediatamente as buscas, percorrendo aproximadamente 5 km ao longo das margens do rio, com atenção especial ao ponto indicado pelas testemunhas e às áreas de provável arraste.

Durante o procedimento, enquanto a equipe realizava buscas de barco em um trecho mais afastado, o corpo acabou emergindo e foi avistado por populares que estavam próximos ao rio.

Afogamento | bombeiros | Homem | rio