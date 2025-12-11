Um estabelecimento no Povoado Rio das Mortes, em São João del-Rei, foi alvo de um roubo na noite de quarta-feira (10), por volta de 21h15. Segundo a Polícia Militar, três suspeitos participaram da ação.

De acordo com o relato, dois indivíduos entraram no local e anunciaram o assalto, enquanto o terceiro aguardava do lado de fora em uma motocicleta. Um dos autores, descrito com cabelo tingido de vermelho e roupas escuras, sacou uma arma após ser questionado sobre a idade ao pedir uma bebida. Ele levou R$ 20 do caixa e o celular de um cliente. O comparsa abordou uma funcionária, simulou estar armado e roubou outro aparelho, além de R$ 90.

Após o crime, os três fugiram em uma motocicleta escura e desobedeceram ordem de parada no bairro Tijuco, iniciando perseguição policial. Mesmo com o cerco feito por outras viaturas, os suspeitos romperam o bloqueio e seguiram em alta velocidade, colocando pedestres e motoristas em risco.

Durante a fuga, um dos envolvidos — um adolescente de 16 anos — abandonou o veículo e tentou fugir a pé por um beco, sendo alcançado pela polícia. Com ele, foram apreendidos R$ 20, um celular e um simulacro de arma de fogo usado no assalto. Segundo a PM, ele entrou armado no estabelecimento ao lado de um comparsa, enquanto um terceiro suspeito, também adolescente (17 anos), conduzia a motocicleta.

A polícia foi até a residência do condutor da moto, na Vila São Bento, mas familiares impediram a entrada da equipe. Ruídos indicaram possível fuga pelos fundos, porém o adolescente não foi localizado.

O menor apreendido foi encaminhado às autoridades competentes para as providências legais.

Tags:

adolescentes | roubo | São João