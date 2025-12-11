Uma mulher de 31 anos foi esfaqueada na tarde de quarta-feira (10) no calçadão da área central de Santos Dumont. A Polícia Militar foi acionada por populares e encontrou a vítima caída ao solo, com sangramento na região peitoral.

Testemunhas apontaram que a autora estava dentro de uma loja de roupas. No estabelecimento, os militares identificaram e prenderam a suspeita, de 28 anos, além de apreenderem a faca usada no ataque — uma lâmina artesanal de aproximadamente 20 centímetros.

Segundo a PM, a autora estava exaltada e relatou que vinha sendo ameaçada pela vítima. Ela afirmou que, ao encontrá-la no calçadão, iniciou-se uma discussão que terminou em agressões mútuas, incluindo arranhões e puxões de cabelo. A suspeita disse então ter sacado a faca que carregava na bolsa e golpeado a vítima, perseguindo-a até o interior da loja, onde desferiu novos golpes antes de ser contida por populares.

A vítima, devido à grande perda de sangue, foi socorrida pela própria viatura policial e encaminhada ao hospital, onde permanece estável, porém em observação. A autora também recebeu atendimento médico. O depoimento da vítima não pôde ser colhido devido à gravidade dos ferimentos.

