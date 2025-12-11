A Brigada Municipal de Carandaí resgatou, na tarde dessa quarta-feira (10), uma coruja-orelhuda ferida no bairro Acampamento. Segundo moradores, a ave ficou presa em uma cerca de arame farpado e foi retirada por populares, que a mantiveram em segurança até a chegada da equipe.

No atendimento, os brigadistas constataram que o animal apresentava debilidade, ferimentos na asa e possível lesão ocular. Técnicas adequadas de contenção e recolhimento foram utilizadas para minimizar o estresse e evitar o agravamento do quadro.

A coruja foi encaminhada ao Grupo de Resgate de Animais em Desastres (GRAD), em Conselheiro Lafaiete, onde ficou sob os cuidados da equipe da veterinária Carla Sassi. No momento, o animal não tem condições de retorno à natureza e seguirá em tratamento.

A espécie resgatada, conhecida como coruja-orelhuda ou coruja-do-mato (Asio clamator), é silvestre e protegida por lei, sendo proibidas quaisquer formas de agressão ou maus-tratos. A preservação da fauna é essencial para o equilíbrio ambiental, já que essas aves desempenham papel importante no controle de populações de pequenos animais e na manutenção dos ecossistemas.