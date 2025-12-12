Um homem morreu na tarde de quinta-feira (11) após um acidente no km 24 da MG-353, entre Guarani e Rio Novo. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, a vítima era funcionária de uma empresa responsável pela manutenção da rodovia e era transportada de forma irregular, pendurada na escada da cabine do caminhão, ao lado do passageiro.

Com o veículo ainda em movimento, o trabalhador pulou na pista, caiu sob o caminhão e foi atropelado, morrendo no local. A perícia compareceu para os levantamentos, e a rodovia ficou parcialmente interditada até por volta das 21h, quando o corpo foi removido.

