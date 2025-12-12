O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) obteve a condenação de um homem que tentou matar a companheira em Varginha, no Sul de Minas. O crime ocorreu em setembro de 2024. Ele recebeu pena de 12 anos e 11 meses de prisão em regime fechado por tentativa de homicídio triplamente qualificado e por dois crimes de ameaça no contexto de violência doméstica. A Justiça também determinou o pagamento de R$ 10 mil em indenização por danos morais à vítima. O pedido foi feito pelo MPMG.



O agressor atacou a vítima de surpresa, desferindo um golpe de faca após discutir porque não queria que ela saísse de casa. Outras duas mulheres da família (filha e nora da vítima) também o denunciaram por ameaças. A sentença destaca que a vítima desenvolveu quadro de sofrimento psicológico intenso desde o crime, incluindo tratamento psiquiátrico contínuo, medo permanente e dificuldades na rotina.

O réu já estava preso preventivamente e teve o pedido de recorrer em liberdade negado pela Justiça.

