A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu, na quinta-feira (11), em Ubá, um homem de 28 anos suspeito de agredir uma jovem grávida de 19 anos dentro de uma sala de cinema no último domingo (7). A ação fez parte da Operação Têmis, deflagrada após a Justiça decretar a prisão preventiva do investigado.

O caso ganhou repercussão após o vídeo das agressões circular nas redes sociais. A Deam, com apoio da Guarda Municipal, identificou o suspeito, ouviu a vítima, solicitou exame pericial e requereu medida protetiva de urgência.

Durante o cumprimento do mandado, equipes da Polícia Civil localizaram o homem e apreenderam porções de drogas na residência dele. O investigado também vinha publicando mensagens ofensivas em redes sociais após o episódio, o que motivou monitoramento para evitar fuga.

A investigação deve ser concluída com o indiciamento por lesão corporal e ameaça. O suspeito foi encaminhado ao sistema prisional.

