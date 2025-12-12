No último trimestre, a 4ª Companhia da Polícia Militar de Meio Ambiente (PM MAmb) reforçou suas ações preventivas e repressivas em defesa da preservação ambiental. Como parte desse esforço, foi desencadeada em São João del-Rei uma operação de fiscalização voltada para a supressão irregular de vegetação nativa.

A ação teve como base alvos previamente identificados por meio de sistemas de georreferenciamento. Durante as fiscalizações, equipes da PM MAmb constataram diversas irregularidades, resultando em autuações que evidenciam o descompromisso de parte da comunidade local com a conservação ambiental. De acordo com a corporação, a retirada ilegal da flora nativa compromete serviços ecossistêmicos essenciais, contribui para a perda de biodiversidade, favorece a degradação do solo e a redução de recursos hídricos, além de agravar os impactos das mudanças climáticas — fatores que ameaçam diretamente a saúde humana e a economia regional.

Resultados da operação:

Aproximadamente 70 hectares de florestas nativas foram desmatados;

As autuações aplicadas somaram R$ 1.213.910,07.

A 4ª Cia PM MAmb reforça que seguirá intensificando ações de fiscalização e conscientização, buscando coibir práticas ilegais e promover a proteção do meio ambiente em toda a região.

Tags:

Desmatamento | operação