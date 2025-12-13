A Justiça condenou a empresa Inocoop Centrab-Empreendimentos e Serviços Ltda. por danos ambientais causados em um loteamento urbano de Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri. A decisão é resultado de uma Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG).

De acordo com o MPMG, a empresa realizou ou permitiu intervenções irregulares em área de forte declive no loteamento Filadélfia, sem medidas adequadas de contenção e drenagem. As obras provocaram enxurradas de lama, assoreamento de cursos d’água e poluição do rio Todos os Santos, afetando os bairros Alegria, Filadélfia e Laerte Laender, especialmente em períodos de chuva intensa.

Pela decisão, a Inocoop deverá promover a reparação integral dos danos ambientais e pagar indenização de R$ 1,5 milhão por dano moral ambiental. O valor será destinado ao Fundo Municipal de Meio Ambiente de Teófilo Otoni.

