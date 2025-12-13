Uma ação integrada da Polícia Militar foi realizada nesta sexta-feira (12) em Além Paraíba e região, com o objetivo de cumprir mandados judiciais e reforçar a presença do poder público em áreas com indícios de atuação do crime organizado. A operação incluiu ocupação de pontos estratégicos e diversas abordagens ao longo do dia.

Como resultado das atividades, quatro pessoas foram presas, sendo uma em cumprimento de mandado de prisão. Durante a ação, foram apreendidas armas de fogo, munições e uma quantidade significativa de entorpecentes, entre cocaína, maconha e crack, além de materiais comumente utilizados para o tráfico, como balança de precisão, celulares e rádios comunicadores.

A operação também possibilitou a recuperação de duas motocicletas e a apreensão de R$ 5.783 em dinheiro. No campo ambiental, foram apreendidos uma arara-azul e diversos pássaros da fauna silvestre, mantidos de forma irregular.

Ao todo, cinco mandados de busca e apreensão foram cumpridos. As ações seguem com o objetivo de reduzir a criminalidade, enfraquecer atividades ilícitas e aumentar a sensação de segurança da população em Além Paraíba e municípios do entorno.

Armas | Drogas | operação | Paraíba