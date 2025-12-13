Na última quinta-feira (11), em Orizânia, uma denúncia anônima levou à apreensão de 17 pássaros nativos da fauna silvestre, que estavam sendo mantidos em cativeiro sem as devidas autorizações. A operação, realizada pelas equipes do 1º Sgt PM Giovani, 1º Sgt PM Borges e 1º Sgt PM Novais, resultou na apreensão de 16 gaiolas e nas seguintes espécies:

  • 02 Canários-da-terra (Sicalis flaveola)
  • 04 Trinca-ferros (Saltator similis)
  • 02 Azulões (Cyanoloxia brissonii)
  • 01 Tico-tico (Zonotrichia capensis)
  • 07 Coleiros (Sporophila caerulescens)
  • 01 Tiziu (Volatinia jacarina)

Além disso, foi lavrado um auto de infração no valor de 5.550 UFEMGs (aproximadamente R$ 30.697,05).

O responsável pelos animais foi preso, mas após a lavratura do Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), foi liberado. Devido à Influenza Aviária de Alta Patogenicidade, o autor foi nomeado depositário fiel, já que a liberação imediata dos animais foi impossibilitada pelas medidas sanitárias em vigor, conforme o Memorando IEF/GCSIL nº 48/2025.

Tags:
Pássaros | Silvestres

Foto: PMMG - Aves resgatadas na operação

Receba as principais notícias de Juiz de Fora e região em primeira mão! Participe da nossa Comunidade no WhatsApp. Clique no link e inscreva-se

COMENTÁRIOS: