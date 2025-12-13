Na última quinta-feira (11), em Orizânia, uma denúncia anônima levou à apreensão de 17 pássaros nativos da fauna silvestre, que estavam sendo mantidos em cativeiro sem as devidas autorizações. A operação, realizada pelas equipes do 1º Sgt PM Giovani, 1º Sgt PM Borges e 1º Sgt PM Novais, resultou na apreensão de 16 gaiolas e nas seguintes espécies:

02 Canários-da-terra (Sicalis flaveola)

04 Trinca-ferros (Saltator similis)

02 Azulões (Cyanoloxia brissonii)

01 Tico-tico (Zonotrichia capensis)

07 Coleiros (Sporophila caerulescens)

01 Tiziu (Volatinia jacarina)

Além disso, foi lavrado um auto de infração no valor de 5.550 UFEMGs (aproximadamente R$ 30.697,05).

O responsável pelos animais foi preso, mas após a lavratura do Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), foi liberado. Devido à Influenza Aviária de Alta Patogenicidade, o autor foi nomeado depositário fiel, já que a liberação imediata dos animais foi impossibilitada pelas medidas sanitárias em vigor, conforme o Memorando IEF/GCSIL nº 48/2025.

Tags:

Pássaros | Silvestres