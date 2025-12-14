Em continuidade à Operação Integrada GEPAM II, guarnições do GEPAM, com apoio da Seção de Inteligência da 52ª Companhia/68º BPM, realizaram incursão tática, cerco e varredura em um beco já identificado como ponto de comercialização de drogas, em Além Paraíba.

Durante a ação, os militares efetuaram abordagem aos suspeitos, procedendo às buscas pessoais e no local, o que resultou na prisão em flagrante de dois homens pelo crime de tráfico de drogas.

Na operação, foram apreendidos 117 papelotes de cocaína, três porções de maconha e R$ 5.220,00 em dinheiro, valores provenientes da atividade criminosa.

Tags:

Polícia | Traficantes