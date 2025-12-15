Um caminhão pegou fogo nesta segunda-feira (15) na Serra de Petrópolis, no sentido Juiz de Fora, provocando a interdição parcial da via. Segundo as informações iniciais, não houve feridos e as chamas já foram controladas.

Por causa do incêndio, o tráfego passou a operar em meia pista no trecho. O Portal Acessa entrou em contato com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e com a concessionária Elovias para saber sobre a liberação total da pista e aguarda retorno.

Tags:

BR | caminhão | Fogo | Serra de Petrópolis