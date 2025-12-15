A Polícia Civil de Minas Gerais concluiu o inquérito que apurou o encontro de um feto no Rio do Peixe, em Lima Duarte. O caso ocorreu em 29 de março de 2025, próximo à ponte de acesso ao distrito de Ibitipoca.

As investigações apontaram que um casal, atualmente preso por outros crimes, como tráfico de drogas e organização criminosa, foi responsável por lançar o feto no curso d’água. Em depoimento, os suspeitos afirmaram que o feto teria nascido sem vida, mas, devido ao avançado estado de putrefação, não foi possível determinar a causa da morte.

Com a conclusão do procedimento, os investigados foram indiciados por ocultação de cadáver. O inquérito será encaminhado ao Ministério Público de Minas Gerais. O caso começou após a Polícia Militar ser acionada por moradores que localizaram o feto no rio. O Corpo de Bombeiros realizou a retirada do corpo, e a perícia da Polícia Civil fez os levantamentos no local. O material foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML), com exames complementares realizados também em Belo Horizonte.