O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) ofereceu denúncia contra quatro pessoas investigadas na terceira fase da Operação Vicário, que apura a atuação de uma organização criminosa especializada em furto, receptação e clonagem de caminhonetes e veículos de luxo no Sul de Minas. A ação é conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) Regional de Passos, em conjunto com a Promotoria de Justiça de Combate ao Crime Organizado do município.

De acordo com a denúncia, os acusados respondem pelos crimes de furto qualificado, receptação qualificada, uso de documento público falsificado, organização criminosa e lavagem de dinheiro. As investigações apontam que ao menos dois veículos de luxo foram furtados e convertidos em benefício econômico direto para o grupo criminoso.

Além da condenação criminal dos denunciados, o MPMG requer à Justiça a destinação dos bens e valores obtidos com os crimes às vítimas. O órgão também pede a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, correspondente ao valor de mercado dos dois veículos furtados, além de indenização por danos morais coletivos no valor mínimo de R$480 mil.

A Operação Vicário tem como objetivo desarticular esquemas criminosos voltados ao furto e à comercialização ilegal de veículos de alto valor na região Sul de Minas.

