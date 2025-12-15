Dois homens suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas foram presos em ações distintas realizadas no fim de semana, em Conselheiro Lafaiete, na Região Central de Minas Gerais. As ocorrências foram registradas no sábado (13) e domingo (14), no bairro Santa Matilde.

Na tarde de sábado, um veículo Chevrolet Onix, de cor preta, desobedeceu a uma ordem de parada e tentou fugir em alta velocidade, mas acabou sendo abordado no bairro. O condutor, de 29 anos, tinha mandado de prisão em aberto e era suspeito de utilizar o carro para manter contato com pessoas ligadas ao tráfico.

Durante a abordagem, o homem resistiu, mas foi contido. Em buscas no interior do veículo, foram encontrados quatro tabletes de maconha prensada, um telefone celular e R$280 em dinheiro. As diligências se estenderam até a residência do suspeito, no bairro Paulo VI, onde foram apreendidos mais três invólucros de maconha do tipo skunk e uma balança de precisão. O homem foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, junto com o material apreendido.

Na noite de domingo, durante patrulhamento no mesmo bairro, um homem de 25 anos foi visto dispensando um invólucro debaixo de um veículo estacionado ao notar a aproximação policial. Ele foi abordado e, inicialmente, nada de ilícito foi encontrado em sua posse.

No entanto, ao verificar o material descartado, foram localizadas 39 pedras de substância semelhante a crack e três invólucros aparentando ser haxixe. O suspeito tentou fugir e resistiu à prisão, mas acabou detido. Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, junto com as drogas apreendidas e dois aparelhos celulares recolhidos durante a ocorrência.

